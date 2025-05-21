«Не хотел его брать»: Алексей Учитель рассказал о работе с Никитой Кологривым

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 78 0

Режиссер Учитель не хотел брать Кологривого на роль в новом фильме

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актер снимается в фильме режиссера о жизни композитора Дмитрия Шостаковича.

Актера Никиту Кологривого не хотели утверждать на роль композитора Тихонова в фильме Алексея Учителя «Шум времени», однако он доказал, что достоин ее. Об этом рассказал режиссер картины в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«У меня к Никите было своеобразное отношение. Не хотел брать его. Но он прошел огромный кастинг и доказал своим талантом, что он достоин этой роли. Он со всем пониманием профессии трудится. И я очень доволен», — рассказал Учитель.

Съемки кинокартины «Шум времени», сюжет которого расскажет о самом известном композиторе XX века Дмитрии Шостаковиче, проходят в Москве и Санкт-Петербурге. По словам режиссера, подготовка к проекту велась более трех лет, так как уместить обширный талант и долгую жизнь музыкального гения в сценарий оказалось непросто.

Главную роль в картине исполнит актер Олег Савцов. В фильме также можно будет увидеть Евгения Цыганова, Марию Смольникову, Дарью Балабанову, Льва Зулькарнаева, Полину Цыганову и, конечно, Никиту Кологривого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Кологривый заявил о желании покорить Голливуд.

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