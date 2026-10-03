«Вы творите чудеса»: Амаяк Акопян о неожиданной славе целителя

В 1980-х Амаяк Акопян неожиданно прославился как целитель

Заслуженного артиста России Амаяка Акопяна в начале 1980-х годов неожиданно начали считать целителем. Об этом иллюзионист рассказал 5-tv.ru, комментируя смерть психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского.

По словам Акопяна, все началось после выступления на Мальте. Во время детского концерта у девочки в инвалидной коляске случился приступ, и артист решил отвлечь ее от происходящего с помощью своих трюков.

«Я подошел, стал показывать ей всевозможные трюки, простейшие, из своего репертуара. <…> И слезы у нее мгновенно, значит, исчезли — она стала улыбаться», — вспомнил иллюзионист.

После этого местная газета назвала Акопяна не только волшебником, но и целителем. Когда публикация появилась в СССР, артист начал получать множество писем от людей, которые просили его о помощи.

Некоторые авторы писем верили, что Акопян способен лечить даже на расстоянии. Они рассказывали ему о личных проблемах и просили вмешаться.

«Я получал мешками письма в основном от женщин, которые писали мне: «Вы целитель, вы чародей, вы творите такие чудеса, помогите и мне», — отметил артист.

По словам Акопяна, коллеги советовали ему воспользоваться такой популярностью и зарабатывать на «чудесах». Однако иллюзионист отказался.

Он отметил, что похожие истории позже стали массовыми в 1990-е годы. Люди, оказавшиеся в тяжелых обстоятельствах, искали надежду и были готовы верить экстрасенсам и целителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анатолий Кашпировский умер 3 октября в Москве на 88-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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