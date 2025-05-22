Несут пользу? Елизавета Базыкина о цели фильмов про маньяков

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 21 0

Актриса Базыкина: фильмы про маньяков не романтизируют преступников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актриса призвала хейтеров взглянуть на подобные ленты под другим углом.

Фильмы про маньяков снимают не для романтизации преступников. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила актриса Елизавета Базыкина на премьере сериала «Фишер. Затмение».

По ее словам, режиссеры не закладывают в детективные киноленты про серийных убийц цель взрастить в зрителях жестокость, а, напротив, призывают таким образом обращать внимание на работу следственных органов, которые борются с душегубами.

«Не думаю, что эти истории направлены на какое-то оправдание и сочувствие, вызванные к преступникам. Я думаю, что это больше про то, чтобы узнать, как работают Следственные комитеты, полиция. Мы же не знаем. Мне реально это очень интересно», — отметила собеседница.

Например, в сериале «Фишер» сотрудники прокуратуры целеустремленно ищут маньяка, невзирая на личные трудности и перипетии. Кинолента основана на реальных событиях — прозвище «Фишер» было у убийцы Сергея Головкина, который орудовал в Одинцовском районе Московской области в 1986–1992 годах. В новом сезоне получившей популярность ленты уже знакомые зрителям детективы вступят в очередное опасное сражение с преступником.

Ранее 5-tv.ru писал, кто такие психопаты и почему они становятся маньяками.

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