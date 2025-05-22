Новый раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Ватикане

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 31 0

WSJ: следующий раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Ватикане

Новый раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Ватикане

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

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На встрече также может присутствовать американская делегация.

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, следующий этап переговоров по разрешению украинского конфликта может пройти в Ватикане в июне. В них, помимо представителей со стороны России и Незалежной, может принять участие и американская делегация.

По сведениям газеты, в ее состав войдут госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Не так давно новый Папа Римский Лев XIV выразил готовность помочь скорейшему мирному разрешению данного конфликта и предоставить территорию Ватикана для встречи представителей двух стран. Инициативу главы католической церкви поддержал президент США Дональд Трамп.

Предыдущий раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 16 мая в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова заявила о попытке Зеленского сорвать переговоры.

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