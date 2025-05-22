Неплательщикам алиментов могут запретить покупать жилье и брать кредит

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Новые меры предложил Минюст совместно с ФССП.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мордасов; 5-tv.ru

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Для злостных неплательщиков алиментов могут ввести жесткие санкции. Как выяснили «Известия», они не смогут пользоваться госуслугами, зарегистрировать ИП, купить автомобиль или жилье, устроиться на госслужбу или взять кредит.

Под запретом окажется и покупка билетов повышенной комфортности на поезда или самолеты. Новые меры предложил Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Уже 25 мая в открытом доступе будет опубликован список должников по алиментам. Туда внесут почти двести тысяч человек, которые систематически уклоняются от выплат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доходы алиментщиков предлагают оценивать ежемесячно.

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