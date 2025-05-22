Калюжный проводил себя в армию концертом в Москве

Актер и рэпер Глеб Калюжный провел последний перед своим уходом в армию концерт в Москве. Таким образом артист сказал поклонникам: «До свидания!» Видео с мероприятия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Концерт прошел в кругу преданных фанатов — зал клуба вмещает всего 800 человек.

Меньше чем через неделю — 27 мая — артист уходит на срочную службу.

Корреспонденту 5-tv.ru удалось пообщаться за кулисами шоу с актером и выяснить, какие планы строит Калюжный после прихода из армии.

Актер сообщил, что несмотря на то, что некоторые популярные проекты придется оставить, он не собирается заканчивать карьеру. Планы на 2026 год у него масштабные: в свой график артист планирует вместить и создание собственного кино, и большой концертный тур по России и странам СНГ.

Также рэпер рассказал, что мечтает пройти службу в элитных войсках. По состоянию здоровья медицинская военная комиссия определила его в десант. Впрочем, добавил Калюжный, он готов к любому варианту.