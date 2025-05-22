А как же вампир Женек? От каких проектов откажется Калюжный из-за армии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 1 157 0

Калюжный рассказал, будет ли играть в новом сезоне «Вампиров средней полосы»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер уходит 27 апреля на срочную службу в армию.

Рэперу и актеру Глебу Калюжному придется отказаться от своих самых популярных проектов из-за ухода в армию. В том числе популярный сериал «Вампиры средней полосы» останется без Женька. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе 5-tv.ru.

«Коллеги сериала „Вампиры средней полосы“ решили снимать без меня. Я их понимаю», — поделился Калюжный.

Актер 27 мая уходит на срочную службу в армию.

Глеб Калюжный — популярный российский рэпер и актер. Большую известность он приобрел благодаря съемкам в сериалах «Трудные подростки», «Солдаут», «Черная весна», «Трепачи». В последнем его партнером по площадке стал Юрий Стоянов, с которым актер также снимался в «Вампирах средней полосы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мама Калюжного отреагировала на его уход в армию. По словам женщины, Глеб давно решил для себя, что пойдет служить. Он не выбирает специфические войска и готов служить там, где его призовут.

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