А как же вампир Женек? От каких проектов откажется Калюжный из-за армии

Актер уходит 27 апреля на срочную службу в армию.

Рэперу и актеру Глебу Калюжному придется отказаться от своих самых популярных проектов из-за ухода в армию. В том числе популярный сериал «Вампиры средней полосы» останется без Женька. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе 5-tv.ru.

«Коллеги сериала „Вампиры средней полосы“ решили снимать без меня. Я их понимаю», — поделился Калюжный.

Актер 27 мая уходит на срочную службу в армию.

Глеб Калюжный — популярный российский рэпер и актер. Большую известность он приобрел благодаря съемкам в сериалах «Трудные подростки», «Солдаут», «Черная весна», «Трепачи». В последнем его партнером по площадке стал Юрий Стоянов, с которым актер также снимался в «Вампирах средней полосы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мама Калюжного отреагировала на его уход в армию. По словам женщины, Глеб давно решил для себя, что пойдет служить. Он не выбирает специфические войска и готов служить там, где его призовут.