Минздрав назвал самые трезвые и самые пьющие регионы России

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Меньше всего алкоголь потребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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В Минздраве назвали самые пьющие и самые трезвые регионы страны. Выводы сделаны на основе статистики о продажах всех видов алкоголя — и слабого, и крепкого.

В целом, можно сказать, что за последний год в России стали пить меньше. Средний показатель на человека составлял 9,06 литров спирта. Теперь он упал до 8,38 литра. И это означает именно снижение потребления алкоголя, так как нелегальный рынок, а также производство самогона тоже сокращаются.

Ну а теперь то, что касается самых трезвых регионов. Тут лидеры постоянные и предсказуемые: Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. У первого места, Чеченской республики, потребление алкоголя — 130 граммов спирта на человека в год.

И вот для сравнения, в самом пьющем регионе, Ненецком автономном округе, на душу населений приходится 18,5 литров спирта. В чемпионах по потреблению также Еврейская автономная область, Кировская, Пензенская и Карелия.

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