В США указали, при каких случаях завершатся боевые действия.

Ни Киев, ни страны Евросоюза не хотят урегулировать конфликт на Украине. Об этом сказал 5-tv.ru подполковник Вооруженных сил США (ВС) в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

«На самом деле ни украинцы, ни европейцы не хотят никакого мира или урегулирования конфликта. На самом деле они не хотят даже прекращения огня — разве что, чтобы перевооружиться и реорганизовать украинские силы», — сообщил он.

По его словам, единственный, кто заинтересован в мире с западной стороны, — это глава Белого дома Дональд Трамп. При этом он отметил, что Россия всегда была открыта для проведения переговоров и завершения боевых действий.

«Если бы предложения были приняты до февраля 2022 года, весной 2022 года или в любой момент ранее, условия были бы гораздо более приемлемыми, чем сейчас. И если ты упускаешь возможность, нужно ожидать, что ситуация ухудшится, особенно если ты находишься на проигрывающей стороне», — подчеркнул эксперт.

Расмуссен назвал Украину «очень коррумпированным террористическим государством», у которых, к сожалению, есть поддержка со стороны ЕС. Поэтому она активно пытается сорвать и нарушить любые попытки урегулировать конфликт, будь они со стороны России или США.

Подполковник указал, что пока Незалежная и ее европейские спонсоры не поймут реального положения дел и пока не будет соглашения, которое будет приемлемо именно для России, то все завершится на поле боя.

«Именно на условиях России. Зеленский может мечтать сколько угодно, но это не имеет значения», — заключил Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Германия поддержала идею создания зоны безопасности в России на границе с Украиной.