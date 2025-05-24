Худеть легко: ТОП-5 продуктов, которые блокируют голод

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Эндокринолог Джозеф: попкорн низкокалорийный продукт

5 продуктов, которые блокируют голод и помогают похудеть

Фото: 5-tv.ru

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Эта еда самый лучший помощник для избавления от лишних килограммов вместо изнурительных диет.

Чтобы похудеть без лишних мучений, включите в рацион пять продуктов, которые обеспечат длительное чувство сытости. Об этом изданию Surrey Live рассказал врач-эндокринолог из Великобритании, профессор Франклин Джозеф.

«Ключ к тому, чтобы есть меньше и не мучиться от голода, — включить в рацион продукты, которые надолго насыщают. Да, все гениальное просто. Вам не придется считать калории, ведь в меню будет еда, которая блокирует голод», — говорит эксперт.

По словам врача, первое, что стоит включить в свой рацион для похудения, — овес. Каша из этого вида зерна не перестает оставаться одной из самых полезных. Растворимая клетчатка, которая в нем содержится, помогает замедлять пищеварение и дольше оставаться сытым. Сложные углеводы бета-глюкан также стабилизируют уровень сахара в крови, предотвращая тягу к еде.

Еще один продукт, где много клетчатки и растительного белка, это чечевица и фасоль. Прием пищи с ними приводит к уменьшению чувства голода в конце дня. Такой чудодейственный эффект происходит за счет того, что им требуется больше времени на переваривание. Следовательно, человек не ощущает голода и не возникает желания сделать перекус из чего-то вредного.

Одним из главных оружий против лишнего веса врач назвал такие хрустящие сырые овощи, как морковь, сельдерей, огурцы или перец.

«Сырые овощи отличаются большим объемом, но очень низким содержанием калорий. Хруст и жевание также помогают запустить сигналы сытости в мозге», — объяснил профессор.

Эндокринолог посоветовал не забывать про яйца. Из-за высокого содержания белка они относятся к одним из сытных продуктов. Поэтому следует начать день с вареных яиц или омлета, чтобы уменьшить количество приемов пищи.

Удивительно, но остается фактом — попкорн без сладкого сиропа, масла и соли будет отличной закуской с быстрой насыщаемостью и малым количеством калорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с помощью какой диеты можно сбросить вес и улучшить сон.

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