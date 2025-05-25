Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила в бессмысленной лжи заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицу. Тот после переговоров в Стамбуле заявил, что украинская делегация говорила по-украински и по-английски, а с россиянами общалась через переводчика. Так ли это было на самом деле?

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Для чего было нужно такое представление — целенаправленное акцентирование внимания на языке общения — неизвестно. Тем более, что на встрече присутствовали и другие люди, способные поймать на обмане. Впрочем, демонстративное поведение делегация от киевского режима уже показывала.

Двумя днями ранее депутат Верховной рады Анна Скороход подчеркнула, что участвовавшие в переговорах в Турции украинцы в принципе вели себя вызывающе и больше напоминали детей, чем грамотных дипломатов. И если бы Киев послал в Стамбул профессионалов, чье поведение соответствует сути и статусу мероприятий, то и Россия могла бы отправить делегацию «более высокого эшелона».

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