Захарова указала на ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле

Пресс-секретарь МИД РФ назвала представителей украинской делегации жалкими.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила в бессмысленной лжи заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицу. Тот после переговоров в Стамбуле заявил, что украинская делегация говорила по-украински и по-английски, а с россиянами общалась через переводчика. Так ли это было на самом деле?
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Для чего было нужно такое представление — целенаправленное акцентирование внимания на языке общения — неизвестно. Тем более, что на встрече присутствовали и другие люди, способные поймать на обмане. Впрочем, демонстративное поведение делегация от киевского режима уже показывала.
Двумя днями ранее депутат Верховной рады Анна Скороход подчеркнула, что участвовавшие в переговорах в Турции украинцы в принципе вели себя вызывающе и больше напоминали детей, чем грамотных дипломатов. И если бы Киев послал в Стамбул профессионалов, чье поведение соответствует сути и статусу мероприятий, то и Россия могла бы отправить делегацию «более высокого эшелона».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинских школьников учат ненавидеть Россию.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?