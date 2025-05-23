Родители стоят над душой? Как стартовал ЕГЭ для выпускников-2025

Одно из нововведений этого года — возможность мгновенно подать жалобу. Для этого в пунктах сдачи есть QR-коды. Подробнее обо всех новшествах — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Папы и мамы теперь следят, чтобы процедура досмотра проходила корректно и по правилам, без перегибов на местах.

«Поэтому мы тут и стоим, чтобы не было этого лишнего напряжения, волнения, чтобы детей никто не домогался и не доставал своими расспросами, прощупываниями», — сказала представитель родительского комитета.

Все еще помнят прошлогодний скандал в одной из воронежских школ, где слишком ретивые контролеры чуть ли не заглядывали ученицам под одежду в попытке решить задачу, что же у них там звенит.

«Девочки несколько раз проходили — металлоискатель все равно пищал. Потом им сказали снять лифчики. Девочки были в истерике, плакали там, ни о каком нормальном написании экзамена и речи не шло», — рассказала тогда одна из очевидиц Полина.

К слову, на базе оскандалившейся школы ЕГЭ в этом году от греха подальше не проводят. Для всех остальных правила не поменялись: проносить на экзамен ничего нельзя.

Еще одно нововведение этого года: QR-коды, размещенные при входе в пункты проведения ЕГЭ. С их помощью можно мгновенно направить любую жалобу в Рособрнадзор и, как обещают, она будет рассмотрена в течение 20 минут.

Новая платформа упрощает сложную процедуру апелляции. Впрочем, количество жалоб, уверяют, снижается из года в год пропорционально росту технического оснащения. В этом году для полной защиты от жульничества в пунктах ЕГЭ установили глушилки связи.

«Очень волнуюсь на самом деле. Такое настроение воодушевленное. Не осознаю, что это уже экзамен, а не пробник», — поделилась эмоциями выпускница.

«Я уже как-то смирился. Куда денешься с подводной лодки. Три часа решают дальнейшую жизнь — это, конечно, страшно», — говорит перед ЕГЭ выпускник 11-го класса.

99% из 50 тысяч аудиторий оборудованы камерами наблюдения. Но, если раньше уследить за всеми классами было физически невозможно, то теперь на помощь наблюдателям пришли всевидящие нейросети.

«Уже несколько лет мы пробуем и обучаем нейросеть для того, чтобы она помогала нам выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов. Когда искусственный интеллект на основе поведенческой модели может сигнализировать модераторам, которые сидят здесь, о том, что возможно имело место какое-то нарушение процедуры. Но, безусловно, решение о том, было нарушение или нет, принимается человеком», — рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

В самых запутанных случаях искусственный интеллект проведет целое расследование: сравнит почерк в бланках ответов с разных экзаменов одного ученика. Так что отправить на сдачу более смышленого брата-близнеца тоже не получится.

«Желание отпадает использовать, нарушать экзамен. Появляется желание и понимание, что, чтобы получить хороший высокий результат, надо учиться, учиться и еще раз учиться с 1 по 11 класс», — подчеркнул руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В этом году сдавать экзамен будут 712 тысяч человек. Впервые в лидерах среди предметов не только информатика, но и естественные науки — физика, химия и биология, а еще профильная математика.

Такую тенденцию связывают с интересом к инженерным специальностям, которые сейчас особенно востребованы.