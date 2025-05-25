Россия вернула из украинского плена еще 303 военных

С подконтрольной киевскому режиму территории сегодня, 25 мая, возвращены еще 303 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Взамен переданы 303 боевиков ВСУ.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей по формуле «1 000 на 1 000» завершен, отметили в ведомстве.

Договоренность об обмене пленными является результатом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась два часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» Россия вернула из украинского плена еще 307 военнослужащих.