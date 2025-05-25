Более 30 тысяч человек стали участниками фестиваля школьного спорта в «Лужниках»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

На мероприятии подвели итоги спортивного сезона и наградили лучшие клубы.

Более 30 тысяч человек стали участниками фестиваля школьного спорта в «Лужниках»

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Масштабный фестиваль школьного спорта в олимпийском комплексе «Лужники» собрал более 30 тысяч участников, в том числе учеников, педагогов и тренеров из Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Для гостей провели матчи, мастер-классы и гала-концерт. На фестивале подвели итоги спортивного сезона и наградили лучшие спортивные клубы в системе московского образования. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки, лучшим школьным спортивным клубом стала организация «Эволюция» школы № 2127. Первое место среди спортивных клубов школ до 1,5 тысячи учеников заняла команда «Ударник-Замоскворечье» школы № 518. Лидером среди студенческих спортивных клубов стал клуб «Бобры» колледжа архитектуры и строительства № 7. Лучшим клубом центров дополнительного образования стал коллектив «Хорошево» дворца творчества детей и молодежи «Хорошево», лучшим спортивным клубом по организации работы с детьми с ОВЗ — клуб «Чемпион» школы № 1708.

«Мы заранее не знали, какое у нас место, поэтому награда стала в разы приятнее. Мы ждем этот фестиваль весь год, для детей это уникальная возможность проявить себя. Москва дает нам колоссальные возможности для развития в спорте. На фестивале каждый может найти развлечения по душе, научиться новому, понаблюдать за профессионалами», — поделилась Ольга Гончарова, директор школы № 518.

Гости фестиваля приняли участие в матчах по футболу, баскетболу три на три, волейболу, тэг-регби, шахматам и шашкам. Кроме того, школьники и их родители попробовали свои силы в гольфе, флорболе, джампинге, киберспорте и прошли полосу препятствий «Путь ниндзя». Участники также наблюдали за показательными выступлениями по фитнес-аэробике, гимнастике, киберспорту и BMX.

«Я приехал в Москву, потому что моя команда заняла второе место в соревнованиях по тег-регби и прошла в гранд-финал школьной лиги. Атмосфера на фестивале школьного спорта очень крутая, потому что здесь очень динамично. Есть разные развлечения, приходят спортсмены, с ними можно сфотографироваться», — поделился ученик третьего класса севастопольской школы № 44 имени В.В. Ходырева Клим Мурзин.

Освоить новые навыки помогали опытные наставники. Так, гимнастка Арина Аверина поделилась уникальными авторскими техниками, а хореограф Софа Стар провела занятие по танцам. Для ребят старше 14 лет совместно с одним из федеральных каналов организовали спортивное реалити-шоу «Юные титаны». Мероприятие курировал участник второго сезона шоу «Титаны» Дмитрий Яшанькин.

Специальным гостем фестиваля стал посол школьного спорта, телеведущий и регбист Василий Артемьев. На тематической выставке посетители узнали интересные факты о выдающихся спортсменах, например о вратаре Льве Яшине.

«Уже второй год мы проводим наш гранд-финал школьной лиги в рамках фестиваля школьного спорта. Счастливы быть здесь вместе с сотнями, тысячами других школьников, которые представляют совершенно разные виды спорта. Все, кто хотя бы на пару минут заглянул к нам на площадку, смог оценить атмосферу семейного спортивного праздника. С погодой, кстати, нам второй год везет», — отметил Василий Артемьев.

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