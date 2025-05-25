Умер заслуженный артист России Лев Бобышев

Более 50 лет он прослужил в Московском театре кукол. Сотрудники скорбят по коллеге и другу.

Заслуженный артист России, актер театра и кино, ветеран Московского театра кукол (МТК) Лев Бобышев умер на 85-м году жизни. Об этом на официальном сайте театра сообщили его коллеги, с которыми в прошлом году он отметил 50-летие творческой работы в МТК. Точные причины смерти пресс-служба учреждения не уточнила, в заявлении от лица художественного руководителя театра Бориса Голдовского внимание было направлено на заслуги покойного и соболезнования его близким и родственникам.

«У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лева… Дорогой Лев Николаевич! Спасибо за все, что ты сделал для нас, своего театра и своих зрителей. Спасибо за прекрасные роли, забавные и трогательные стихи, которые ты сочинял для нас, за доброту и преданность», — сказал Голдовский.

Лев Николаевич Бобышев родился 10 февраля 1941 года. Он работал на заводе, когда узнал о наборе в студию при Московском театре кукол, и отправился исполнять мечту, хоть отец в него и не верил. В 1973 году окончил ГИТИС, после чего трудился в театрах «Жаворонок» и МТК, а в 1980-х сыграл первые роли в кино. В его фильмографии картины «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита» и «Китайский сервиз».

Бобышев играл Санчо Панса в спектакле «Сеньор рыцарь», в постановках «Каштанка и Слон», «Трусохвостик», «Майская ночь», «Знаменитый Мойдодыр», «Чиполлино», «Зайка и его друзья», «Крабат — ученик колдуна». На главную роль в спектакле «Трусохвостик» его предложил Сергей Михалков, автор пьесы, а после лично пожал руку и поблагодарил за игру. В МТК Лев Николаевич прослужил полвека. По собственным словам, несмотря на времена недолгих разлук, он всегда возвращался, а потому считал этот театр своей судьбой.

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