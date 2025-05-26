Утрата, если речь идет о животном, часто воспринимается окружающими не такой уж и серьезной. Что делать, если ваши чувства не разделяют близкие?

Любая потеря, будь то смерть близкого человека или домашнего животного, потеря работы, развод, запускает процессы горевания. Это способ адаптации мозга к изменившимся условиям жизни, в том числе к смерти. Эмоции могут отличаться по степени интенсивности, но упомянутые процессы будут совершенно идентичны по стадиям, которые проходит человек, и по продолжительности.

«Мозгу требуется время на то, чтобы привыкнуть к новой ситуации. Это отнимает очень много ресурсов у тела, в первую очередь, потому что наш мозг питается тем, чем питается наше тело. И в период горевания человеку может быть очень трудно выполнять свои какие-то повседневные обязанности, которые раньше он выполнял достаточно легко», — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог, доула смерти Анна Половцева.

Как отметила специалист, в норме горевание длится не меньше года. И этот срок обусловлен тем, что за год человек проходит все сезоны, все даты, что могут напомнить ему об утрате. И каждая эта дата будет вызывать эмоциональную реакцию, которую необходимо прожить. Это будет выражаться слезами, вспышками гнева и так далее.

Что касается утраты питомца, стоит отметить, что в обществе не принято считать ее важной, достойной сочувствия и траты своего времени. Не человек же умер! Поэтому часто люди, которые потеряли домашнее животное, не находят поддержки у друзей. Они слышат от них лишь фразы, обесценивающие их переживания. Конечно, не это нужно услышать горюющему. Ему необходимо пространство, куда можно выгрузить свою боль.

Что может сделать для себя человек, чтобы облегчить процесс горевания? Первое — напомнить себе, что он длится от года. И то, что происходит в данный момент, нормально. Любые эмоции, какими бы интенсивными они ни были, это нормально. Надо разрешить себе переживать, плакать, чувствовать пустоту и злость. Даже если окружающие этого не понимают.

«Вот это ощущение — оно очень важное, что со мной все в порядке… Важно не обесценивать это состояние и дать ему место. Второе, что можно сделать, это прямо разрешить себе горевать… Если вы понимаете, что это отнимает много времени, мыслей слишком много, можно поставить таймер и договориться с собой: «Сейчас десять минут я просто горюю. Я плачу, кричу, делаю все, что я хочу. Как только зазвенит таймер, я возвращаюсь к своей обычной жизни», — добавила психолог.

Третий способ справиться с утратой — пойти к помогающему специалисту. Это может быть психолог, доула смерти, групповая работа в так называемых death cafe. Или друзья, знакомые, которые умеют слушать, не давая оценок и советов.

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