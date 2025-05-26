У гостиницы «Ленинградская» в центре Москвы вспыхнул пожар

Крупный пожар тушат в эти минуты в центре Москвы. Горят бытовки и строительный мусор у гостиницы Ленинградская.

Площадь пожара составляет несколько десятков квадратных метров. Есть опасения, что огонь может перекинуться на соседние постройки. На кадрах, снятых очевидцами, видны клубы черного дыма и языки вырывающегося пламени.