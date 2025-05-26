С дронами и артиллерией: российские военные раскрыли ход штурма Отрадного в ДНР

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Российские военные освободили Отрадное в ДНР с помощью FPV-дронов и артиллерии

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Операция завершилась установкой российских флагов в ключевых точках поселка.

Российские военные раскрыли подробности операции по освобождению населенного пункта Отрадное в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики создали в этом поселке мощный укрепрайон. Многие здания были заминированы, а подходы пристреляны. Чтобы вскрыть оборону, наши штурмовики совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Под прикрытием беспилотников и артиллерии бойцы группировки войск «Восток» ворвались на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боевые соприкосновения были, но противник не удерживается на месте, он начинает сразу отходить, убегать. Стрелкового боя как такового нет, начинают отходить. Работа в основном (велась — Прим. ред.) FPV-дронами и артиллерией», — рассказал штурмовик с позывным «Леон».

После того как боевиков ВСУ выбили из поселка, наши подразделения зачистили около двухсот строений. Когда Отрадное было освобождено от боевиков — штурмовики установили российские флаги в нескольких точках населенного пункта.

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