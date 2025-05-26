Вместо бетона: в России могут появиться деревянные многоэтажки

Эфирная новость 19 0

В России планируют массовое строительство деревянных многоэтажных домов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Thomas Robbin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экологичный материал обещает снизить нагрузку на природу и улучшить энергоэффективность зданий.

В России начнут массово возводить деревянные многоэтажки. О планах строительства типовых проектов рассказали в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Древесина, в отличие от бетона и металла, может быть переработана, что снижает нагрузку на окружающую среду. Несколько опытных пятиэтажек из дерева возвели в Новосибирской, Тверской и Вологодской областях. И сейчас они проходят последние испытания на пожарную безопасность.

В Госдуме отметили: пусть дерево и не самый дешевый материал для строительства домов, но оно имеет ряд преимуществ. Деревянные панели проще изготавливать, они хорошо сохраняют прохладу летом и тепло зимой, что снижает расходы на эксплуатацию.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:43
Минстрой планирует ужесточить требования к приемщикам квартир в новостройках
6:25
Вместо бетона: в России могут появиться деревянные многоэтажки
6:17
Как пережить потерю домашнего питомца — три совета от психолога
6:00
Российские вертолетчики громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
5:31
Возвращение героев: Россия завершила обмен пленными с Украиной

Сейчас читают

«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
«Друзей не осталось»: Анна Асти рассказала о своем одиночестве
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025