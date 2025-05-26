Вместо бетона: в России могут появиться деревянные многоэтажки

Экологичный материал обещает снизить нагрузку на природу и улучшить энергоэффективность зданий.

В России начнут массово возводить деревянные многоэтажки. О планах строительства типовых проектов рассказали в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Древесина, в отличие от бетона и металла, может быть переработана, что снижает нагрузку на окружающую среду. Несколько опытных пятиэтажек из дерева возвели в Новосибирской, Тверской и Вологодской областях. И сейчас они проходят последние испытания на пожарную безопасность.

В Госдуме отметили: пусть дерево и не самый дешевый материал для строительства домов, но оно имеет ряд преимуществ. Деревянные панели проще изготавливать, они хорошо сохраняют прохладу летом и тепло зимой, что снижает расходы на эксплуатацию.