Путин поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу

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Президент позвонил главному тренеру и губернатору региона.

Фото, видео: fckrasnodar.ru; 5-tv.ru

Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Краснодар» с победой в чемпионате России. Президент позвонил главному тренеру команды, а также губернатору края.

Ранее «Краснодар» уже становился бронзовым и серебряным призером премьер-лиги. И вот, в судьбоносном матче против московского «Динамо» завоевал главный футбольный трофей нашей страны.

Примечательно, что команда Мурада Мусаева сместила с первого места петербургский «Зенит», который выигрывал чемпионат последние шесть лет. За весь сезон «Краснодар» набрал всего на одно очко больше, чем команда из Северной столицы.

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