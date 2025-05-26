Точные удары: бойцы группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет ВСУ

Это кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Запад». Наши подразделения уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ. Координаты цели им передали операторы разведывательных беспилотников. Получив данные, расчет орудия «Мста-С» нанес удар по боевикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» уничтожила 413 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило управление ФСБ России по данному региону.