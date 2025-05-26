Точные удары: бойцы группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет ВСУ
Тульские артиллеристы поразили замаскированное орудие украинских боевиков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
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Это кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Запад». Наши подразделения уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ. Координаты цели им передали операторы разведывательных беспилотников. Получив данные, расчет орудия «Мста-С» нанес удар по боевикам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» уничтожила 413 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило управление ФСБ России по данному региону.
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