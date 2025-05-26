Точные удары: бойцы группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет ВСУ

Эфирная новость 31 0

Тульские артиллеристы поразили замаскированное орудие украинских боевиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Запад». Наши подразделения уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ. Координаты цели им передали операторы разведывательных беспилотников. Получив данные, расчет орудия «Мста-С» нанес удар по боевикам. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» уничтожила 413 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило управление ФСБ России по данному региону.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Мутогенное влияние: можно ли загореть без вреда для здоровья
11:19
«Это очень трудно»: на что Басков тратит 300 тысяч рублей в сутки
11:11
«Индуцирован извне»: кому выгодна высылка российских дипломатов из Молдавии
11:04
Совбез: более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве
10:55
Миссия невыполнима: Тома Круза вынесли на руках со съемочной площадки
10:42
Точные удары: бойцы группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет ВСУ

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025