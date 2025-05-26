Умер заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин
Фото: ВКонтакте/Театр Молодёжи/teatrmolodeji
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Артист много лет проработал на должности художественного руководителя в Приморском краевом театре молодежи.
Заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры Приморского края.
«Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память о Викторе Галкине будет жить в его творческих работах и в тех людях, которые имели честь знать и любить его», — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнование его родным и близким. О времени и месте похорон пока неизвестно.
Виктор Галкин родился 21 февраля в 1961 году в селе Кокпекты Семипалатинской области Казахской ССР. Он получил образование в школе-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате, а потом окончил Дальневосточный институт искусств, где впоследствии преподавал. После этого он много лет проработал на должности художественного руководителя в Приморском краевом театре молодежи.
В кино Галкин дебютировал в 1987 году, сыграв в фильме «Залив счастья». Всего в его творческого биографии еще пять лент, в том числе картины «Черный океан» и «Осенние визиты».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер заслуженный артист России Лев Бобышев.
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