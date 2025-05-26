«Кто в КГБ работал — я или он?»: Путин высказался против уголовной ответственности для бизнеса

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 73 0

Путин высказался против уголовной ответственности для бизнеса

«Кто в КГБ работал — я или он?» — Путин высказался против уголовной ответственности для бизнеса

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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По мнению президента, санкции нужны, но другие — финансовые.

Президент РФ Владимир Путин выступил против введения уголовной ответственности для бизнеса, который выдает импортную продукцию за отечественную. Он предложил обойтись санкциями в «финансовом» формате.

«Если практика показывает, что нужно какое-то ужестоение… Нужен же не только контроль, но и санкции какие-то за нарушения», — прокомментировал он ситуацию в отрасли.

Глава государства сегодня встречается с представителями российских деловых кругов в Кремле. Встреча приурочена ко Дню российского предпринимательства. Присутствующий в зале первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заметил, что для ужесточения санкций подойдет уголовная ответственность.

«Уголовную надо вводить сразу, говорит. Кто в КГБ работал — я или он? Почему сразу уголовную? Социальную надо, экономическую», — ответил президент.

При этом Путин допустил введение штрафов за нарушение норм в сфере закупок отечественного оборудования. По его словам, порой под видом отечественных комплектующих завозят «всякое».

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