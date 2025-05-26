Бывшая жена Паши Техника покинула Таиланд на фоне уголовного дела

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 6 0

Еву Карицкую обвиняют в клевете.

Бывшая жена Паши Техника покинула Таиланд на фоне уголовного дела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая покинула Таиланд, несмотря на уголовное дело, возбужденное против нее. Об этом сообщили в проекте «Выжившие» в Telegram.

«Она не явилась в участок, несмотря на вызов полиции, и улетела из Таиланда в Дубай», - было сказано в сообщении.  

Против Карицкой возбудили дело о клевете — клиника, где Паша Техник проходил терапию перед смертью, обвинила ее в ложных обвинениях. Рэпер скончался 4 апреля, а по официальной версии медиков Таиланда причиной стал легочный инфекционный процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Паши Техника запретила друзьям рэпера приходить к его могиле. По ее словам, те, кто были близки к музыканту при жизни, на самом деле интересовались только деньгами. Карицкая отреагировала очень эмоционально и не обошлось без резких выражений. Она также уточнила, что мерч с именем Техника нельзя выпускать без ее разрешения или согласия родителей артиста. В случае нарушения этого правила она намерена обратиться в суд.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

20:49
Бывшая жена Паши Техника покинула Таиланд на фоне уголовного дела
20:30
Назад к Марсу! Илон Маск готовится уйти из большой политики
20:08
Макрон объяснил пощечину от супруги: «Превратилось в катастрофу»
19:48
Путин отметил важность экономического суверенитета России
18:59
Смена ролей: как распознать женщину-абьюзера и чего от нее ожидать
18:20
На Гавайях горячо: Вулкан Килауэа выбросил мощный поток лавы

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025