С танцами и песнями: Глеба Калюжного провожают в армию

Актер уходит на службу 27 мая.

Актера Глеба Калюжного провожают на срочную службу. Видео с проводами выложила его тетя: на кадрах — теплая домашняя обстановка, песни, танцы и напутственные объятия. Семья собралась в полном составе, чтобы поддержать артиста перед отъездом 27 мая.

О призыве стало известно весной, после того как в СМИ появилась информация о якобы уклонении артиста от службы. Калюжный не стал отрицать, что не явился по повестке, и взял ответственность на себя — оплатил штраф и пообещал выполнить долг перед страной.

Представитель актера подчеркивал: никаких отсрочек из-за съемок у Глеба не было, вопреки тому, что писали некоторые издания. Артист не пользовался привилегиями и не пытался избежать службы под предлогом занятости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Калюжный проводил себя в армию концертом в Москве.