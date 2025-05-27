Радушный прием: Узбекистан упростит въезд для россиян

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Узбекистан упростит въезд для россиян

Фото, видео: РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Туристам могут разрешить приезжать в страну по паспорту РФ.

Узбекистан готов упростить въезд для граждан России. Как пишут «Известия», туристам хотят разрешить посещать страну по паспорту на срок до 30 дней.

Сейчас Узбекистан россияне могут посетить по загранпаспорту без регистрации на срок до 15 суток, по истечении этого времени нужно оформить временную регистрацию. Упрощение въезда несомненно повлияет на рост числа поездок. По итогам прошлого года число туристов из России в Узбекистан увеличилось на 20% — до 870 тысяч человек. В этом страна рассчитывает принять уже миллион российских граждан.

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