Защитный механизм: как сохранить молодость кожи в период солнечной активности

Фотостарения можно избежать, если придерживаться простых правил.

В период высокой солнечной активности лучше не использовать ретиноидные средства, они могут привести к ожогу кожи. Об этом изданию «Известия» рассказала врач косметолог-дерматолог Олеся Лученкова.

По ее словам, летом, когда ближайшая к нам звезда воздействует на людей особенно сильно, необходимо с большей внимательностью относиться к своей коже. Для этого в том числе необходимо отказаться от применения некоторых косметических средств.

«В летний период нельзя пользоваться средствами с ретиноидами, витамином С, если вы не делали это ранее, можно получить ожог кожи», — предупредила эксперт.

Но и без этого кожа подвергается негативному воздействию, например, происходит фотостарение. То есть появление пигментных пятен, расширение капилляров, воспаление, утолщение поверхностного слоя кожи и ухудшение качества коллагеновых и эластичных волокон. Все это становиться причиной элостаза — очень морщинистой кожи, пояснила специалист.

Подобных последствий можно избежать и дольше сохранить молодость кожи, если придерживаться простых правил. Например, использовать солнцезащитные очки и головные уборы. Избегать воздействия солнца в период с 12:00 до 16:00. В это время Лученкова не рекомендовала загорать.

Появление пигментных пятен и изменение цвета кожи — это защитный механизм, при котором усиливается выработка меланина. Чтобы защититься от этого, нужно перед выходом на улицу использовать солнцезащитный крем. Необходимо применять его ежедневно за 10-20 минут до выхода. Это время необходимо для того, чтобы вещества в косметическом средстве начали взаимодействовать с клетками кожи.

Чтобы сохранить тонус, упругость и качество коллагеновых волокон, необходимо кожу увлажнять. Существует несколько процедур, в том числе и с применением гиалоурановой кислоты и антиоксидантов, которые вводятся в организм при помощи мелких инъекций. Кроме того, специалисты могут подготовить кожу к предстоящему отпуску за 10-14 дней. Подобные процедуры способны уменьшить уровень воздействия солнечных лучей на нашу «природную броню».

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