«Повзрослел, возмужал»: Глеба Калюжного проводили в армию

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 33 0

Глеб Калюжный отправился на службу из-за дружбы с бойцами СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актер поддерживает связь с российскими военнослужащими, с которыми познакомился на съемках киноленты «Малыш».

Пройти срочную службу актера Глеба Калюжного вдохновила встреча с бойцами СВО в рамках фильма «Малыш». Об этом рассказала его тетя в беседе с корреспондентами 5-tv.ru около призывного пункта в Москве.

«Он еще и после съемок фильма утвердился в этом решении, что он идет служить. Он и раньше не отлынивал, а после съемок фильма точно утвердился и сказал: «Да, мне это нужно сделать», — ответила она.

По ее словам, у него изменилось отношение к службе после съемок фильма «Малыш», которые проходили в Донбассе, где он поговорил с бойцами СВО. С некоторыми из них он стал хорошими друзьями, их пример убедил его отдать долг Родине. По возращении многие знакомые и родные заметили, что Глеб изменился, повзрослел.

«Повзрослел, возмужал очень сильно после съемок», — сказала тетя.

Как отметил директор и киноагент актера Григорий Сухов, у Глеба не было волнения или страха перед отправкой, лишь легкий мандраж, который бывает перед сдачей экзамена. Причем, для Калюжного особых сложностей служба не должна вызвать, как думают его родные, поскольку он с детства занимался спортом и любил это дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Глеба Калюжного провожают в армию.

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