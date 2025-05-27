Пенсионер покончил с собой после обмана мошенников на 52 миллиона рублей

В Подмосковье пожилой мужчина покончил с собой после того, как его развели мошенники на 52 миллиона рублей. Детали трагедии стали известны 5-tv.ru.

В поселке Михайлово-Ярцевское 25 мая оборвалась жизнь 78-летнего пенсионера. Несколько недель назад он стал жертвой телефонных мошенников, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили его в том, что его сбережения якобы находятся в опасности.

Как рассказал собеседник, аферисты действовали по отработанной схеме: они внушили пожилому мужчине, что на его имя оформлены подозрительные банковские операции, и уговорили перевести средства на так называемый «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, он сначала перечислил 34 миллиона рублей с личных счетов, а затем пошел на отчаянный шаг — продал всю свою недвижимость, чтобы отправить еще 18 миллионов.

Общий ущерб составил колоссальные 52 миллиона рублей — это были все накопления за годы работы, в том числе и деньги от продажи квартир.

Последним, кто видел пенсионера живым, был его близкий друг — 80-летний житель поселка. Вечером они сходили в баню, а затем разошлись отдыхать по комнатам, никаких жалоб на проблемы пожилой мужчина не высказывал. А уже утром хозяин дома нашел тело своего друга, предсмертной записки обманутый мошенниками не оставил.

Накануне на Пресненской набережной возле одного из зданий делового центра «Москва-Сити» произошло дерзкое ограбление — у мужчины отобрали чемодан со 127 миллионами рублей. Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания преступников.