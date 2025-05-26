Опубликовано видео задержания подозреваемых в ограблении курьера в Москва-Сити

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 34 0

Злоумышленники похитили 127 миллионов рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Росгвардия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемые в ограблении у «Москва-Сити» задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники были задержаны при содействии СОБР Росгвардии. Силовики опубликовали кадры работы.

Нападение произошло сегодня несколькими часами ранее на глазах у прохожих в Москва-Сити: возле делового центра мужчина ждал такси, когда к нему подошли неизвестные. Они избили его, выхватили чемодан с 127 миллионами рублей и быстро скрылись.

По предварительной информации, задержание произошло в Новой Москве — у жилого комплекса «Спортивный квартал». Очевидцы слышали стрельбу. Как пояснили в МВД, преступники попытались оказать сопротивление, из-за чего полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух.

«Сотрудники уголовного розыска при участии сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых», — отметила Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что восьмиклассник с ножом ограбил магазин и офис микрозаймов в Ленобласти.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.66
-0.05 90.46
-0.06
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

21:53
Опубликовано видео задержания подозреваемых в ограблении курьера в Москва-Сити
21:10
С танцами и песнями: Глеба Калюжного провожают в армию
20:49
Бывшая жена Паши Техника покинула Таиланд на фоне уголовного дела
20:30
Назад к Марсу! Илон Маск готовится уйти из большой политики
20:08
Макрон объяснил пощечину от супруги: «Превратилось в катастрофу»
19:48
Путин отметил важность экономического суверенитета России

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025