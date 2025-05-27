Собянин: иммерсивный музей на Красной площади расскажет о событиях ВОВ

На Красной площади с 21 по 24 июня будет работать иммерсивный музей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Экспозиция займет больше 16 тысяч квадратных метров. Ее посвятят 80-й годовщине Парада Победы. Жителям и гостям столицы покажут, как Москва встречала бойцов и отмечала победу», — написал Мэр Москвы.

На выставке впервые воссоздадут исторический фонтан Победителей, Он поможет посетителям погрузиться в события июня 1945 года. Его внешний вид будет полностью соответствовать сооружению, установленному на Красной площади 80 лет назад.

Гости музея смогут узнать больше о Великой Отечественной войне. Экспозиция включает в себя несколько тематических площадок, в том числе «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей и театральную сцену. Здесь же разместится гражданская и военная техника тех времен.

Сориентироваться москвичам и гостям столицы помогут более 300 волонтеров. Музей будет работать четыре дня, вход свободный.