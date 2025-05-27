Кобахидзе: осквернение российского флага противоречит грузинским ценностям

Осквернение российского флага грузинским певцом не имеет ничего общего с грузинской культурой. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Когда ты выходишь перед несколькими тысячами людей и делаешь подобное, это не соответствует грузинской культуре. Это просто некультурно», — передает слова Кобахидзе «Sputnik Грузия».

Скандальный эпизод попал на видео: на сцене фестиваля в Тбилиси певец Эрекле Гецадзе бросил российский триколор на пол, затем поднял его, засунул в пакет и продемонстрировал непристойный жест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на поступок грузинского исполнителя, назвав его действия «безмозглыми». Она подчеркнула, что инцидент получит правовую оценку со стороны российских правоохранителей.

Захарова также напомнила о выдающихся выходцах из Грузии, которые с гордостью связаны с российским флагом — среди них народный артист России Николай Цискаридзе и Герой Советского Союза Мелитон Кантария.