Все чисто: крымские пляжи прошли проверку Роспотребнадзора

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 13 0

Пляжи Крыма полностью отвечают установленным нормативам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Курортный сезон на полуострове обещает быть не только жарким, но и безопасным.

Пляжи Крыма признаны безопасными по всем санитарным параметрам. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с 5-tv.ru.

«На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет», — заявила глава ведомства.

Проверки ведутся регулярно, но в этом году надзор усилили. Мониторинг охватывает не только пляжи Крыма и Севастополя, но и морепродукты — каждую партию рыбы и дары моря исследуют в лабораториях полуострова и в Москве.

Попова подчеркнула: все пробы проходят по стандартам, нарушений не выявлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда податься туристу этим летом.

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