Тянут болезни в рот: как дети могут заразиться в песочнице

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Педиатр Гуреева: на детских площадках повышенное распространение инфекций

Чем может заразиться ребенок в песочнице

Фото: Winfried Rothermel via/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В числе возможных недугов столбняк, стригущий лишай, лямблиоз.

Игры детей в песочнице могут привести к серьезным заболеваниям. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала педиатр Ульяна Гуреева.

Малыши часто тянут песок в рот, а он в свою очередь может стать причиной заражения опасными инфекциями — кишечной палочкой, шигеллами, ротавирусами, норовирусами, кампилобактериями и сальмонеллами. Такие возбудители попадают в излюбленное место времяпровождения через фекалии птиц и других четвероногих. Среди симптомов, по словам врача, боли в животе, диарея, рвота, повышенная температура.

В песочнице возможно заразиться и гельминтами — аскаридами, острицами, токсокарами, вызывающими хронический кашель, зуд и расстройство пищеварительного тракта.

Обитают здесь и грибки — дерматофиты, которые ведут к кожным заболеваниям, в том числе к стригущему лишаю. Загрязненный песок может стать возбудителем протозойных инфекций: токсоплазмоза и лямблиоза. Проявляться они могут в высокой температуре, увеличении лимфоузлов, болях в животе, аллергических реакциях.

Через формочки и другие игрушки, а также при близком контакте с детьми могут настигать вирусы, вызывающие ОРВИ. Не исключен риск заражения столбняком при получении ссадин и порезов.

Соблюдение простых правил, по словам педиатра, поможет снизить риски. Во-первых, песок надо периодически обновлять, а саму площадку чистить. Во-вторых, к песочнице не должны иметь доступ животные. И, наконец, важно, чтобы ребенок осознавал, что брать песок в рот и касаться лица во время игры небезопасно.

Ранее 5-tv.ru писал, какую опасность скрывает хлорированная в бассейне вода.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
Скандал на инаугурации: новый президент Румынии отказался пожать руку Патриарху
1:58
Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
1:36
Неожиданные гости: массовые скопления пчел зафиксированы в двух городах России
1:11
Тянут болезни в рот: как дети могут заразиться в песочнице
0:52
Будущее детей: рассматриваются новые направления реализации маткапитала
0:31
В одной из квартир ЛНР нашли краснокнижного тигра

Сейчас читают

«Я русский»: Павел Дуров резко отверг ярлык «актива»
«Я сделал то, что должен был»: появилось первое видео Глеба Калюжного из армии
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025