Против мобилизации: на Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК

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На Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК

Фото, видео: © РИА Новости/ Стрингер; 5-tv.ru

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После нескольких громких случаев конфронтации силовики начали проводить задержания уклонистов с привлечением подразделений спецназа.

Украинцы массово игнорируют штрафы за отказ от мобилизации. Согласно официальной статистике, с начала года в Незалежной открыли более 17 тысяч производств в отношении уклонистов. Почти 90% из них так и остались неоплаченными. То есть Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК) даже не могут оштрафовать тех, кого не могут поймать. И надо признать, что работа у них сложнее с каждым днем.

Появились кадры, как на улице Кременчуга пара военных пытается скрутить велосипедиста. На помощь приходят случайные прохожие. В итоге офицеров отпинали и разбили машину.

А это кадры, снятые во дворе жилого дома в Черкассах. Там на помощь соседям вышла вся многоэтажка. Против такой толпы действовать было просто невозможно. В результате военные, даже не став поднимать сбитые затрещинами головные уборы, с позором покинули место охоты. Впрочем, чуть позже к участникам драки с ТЦК домой пришли со спецназом и устроили показательное задержание.

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