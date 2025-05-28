Более десяти лет на госслужбе: вице-премьер Грузии Гомелаури ушел в отставку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Вице-премьер Грузии Вахтанг Гомелаури ушел в отставку

Вице-премьер Грузии Гомелаури объявил о своей отставке

Фото: Boris Roessler/ТАСС

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Он также возглавлял МИД страны.

Вице-премьер и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури объявил о своей отставке. Об этом сообщили на официальном сайте МВД Грузии.

«Хотел бы сообщить общественности, что я принял решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел Грузии», — говорится в опубликованном заявлении.

Данное решение Гомелаури принял ради своей семьи. Он хочет больше времени уделять близким людям: жене, детям и внуку, который родился недавно.

Вице-премьер Грузии подчеркнул, что остается верен своей стране и команде. Кроме того, «если возникнет такая необходимость», готов встать на сторону действующего правительства в любое время.

Гомелаури напомнил, что занимал данные должности более десяти лет, и лишь спокойная ситуация в стране позволила оставить государственную службу.

В столице Грузии, Тбилиси, ранее прошло массовое антиправительственное шествие. Участники акции требовали провести новые выборы в парламент.

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