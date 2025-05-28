«Объяснить эту шизофрению невозможно»: Запашный о попытке отравления леопарда в Московском зоопарке

Накануне мужчина закинул неизвестные таблетки в вольер к животным.

Объяснить, почему люди пытаются навредить животным, невозможно. Однако такие случаи издевательства над ними должны сурово наказываться. Так народный артист РФ и дрессировщик Эдгар Запашный прокомментировал попытку мужчины отравить леопарда в беседе с 5-tv.ru.

«К сожалению, садизм, который иногда идет от людей в зоопарках, не единичный. Были инциденты в разных зоопарках мира, когда люди перелезали через забор к животным, пытались их напугать, брали с собой режущие предметы, чтобы отрезать уши или хвосты тем, кто доверяет и подходит к ним самостоятельно. Пытались причинить вред, засовывая стекла от бутылок в еду. Объяснить эту шизофрению невозможно», — сказал он.

Артист добавил, что сам он сторонник суровых наказаний за подобные преступления против животных. А также Запашный отметил, что, несмотря на повышенное внимание Московского зоопарка к безопасности, уследить за всеми посетителями и поставить охрану к каждому вольеру — невыполнимая задача.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 27 мая неизвестный мужчина бросил в вольер к леопарду Мизеру в Московском зоопарке горсть таблеток и скрылся. Затем учреждение совместно с правоохранительными органами провело расследование и подозреваемого задержали. Злоумышленник рассказал о мотивах своего поступка. Сейчас леопарду и его соседям, к которым тоже попали таблетки, ничего не угрожает.