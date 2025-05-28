«Объяснить эту шизофрению невозможно»: Запашный о попытке отравления леопарда в Московском зоопарке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 26 0

Эдгар Запашный прокомментировал попытку отравить леопарда в Московском зоопарке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Накануне мужчина закинул неизвестные таблетки в вольер к животным.

Объяснить, почему люди пытаются навредить животным, невозможно. Однако такие случаи издевательства над ними должны сурово наказываться. Так народный артист РФ и дрессировщик Эдгар Запашный прокомментировал попытку мужчины отравить леопарда в беседе с 5-tv.ru.

«К сожалению, садизм, который иногда идет от людей в зоопарках, не единичный. Были инциденты в разных зоопарках мира, когда люди перелезали через забор к животным, пытались их напугать, брали с собой режущие предметы, чтобы отрезать уши или хвосты тем, кто доверяет и подходит к ним самостоятельно. Пытались причинить вред, засовывая стекла от бутылок в еду. Объяснить эту шизофрению невозможно», — сказал он.

Артист добавил, что сам он сторонник суровых наказаний за подобные преступления против животных. А также Запашный отметил, что, несмотря на повышенное внимание Московского зоопарка к безопасности, уследить за всеми посетителями и поставить охрану к каждому вольеру — невыполнимая задача.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 27 мая неизвестный мужчина бросил в вольер к леопарду Мизеру в Московском зоопарке горсть таблеток и скрылся. Затем учреждение совместно с правоохранительными органами провело расследование и подозреваемого задержали. Злоумышленник рассказал о мотивах своего поступка. Сейчас леопарду и его соседям, к которым тоже попали таблетки, ничего не угрожает.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.62
-0.04 90.90
0.44
Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

Последние новости

17:38
В Кремле раскрыли, где могут встретиться делегации России и Украины
17:25
Заедание стресса: как начать питаться осознанно
17:13
«Объяснить эту шизофрению невозможно»: Запашный о попытке отравления леопарда в Московском зоопарке
16:45
«Держись подальше, неудачник»: расшифрованы слова Брижит Макрон после пощечины
16:29
Не только наркоман: что толкнуло мужчину на отравление зверей в Московском зоопарке
16:13
Плакала и задыхалась: беременная Кэсси Вентура госпитализирована после суда над P. Diddy

Сейчас читают

Москва повышает ставки: возобновление ударов по активам НАТО на Западной Украине
Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025