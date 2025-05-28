Мединский: Россия предложила Украине встретиться в ближайшие дни

Киев ушел «совещаться».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.
Мединский также отметил готовность России незамедлительно приступить к обсуждению каждого пункта соглашения о будущем прекращении огня.
«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать», — заявил Мединский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мединский подвел итоги первого раунда переговоров с Украиной. Он заявил, что российская сторона осталась удовлетворена результатом и видит смысл в том, чтобы продолжать контакт. В ходе трехсторонней встречи России, Украины и Турции удалось добиться обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Отмечается, что эта инициатива принадлежит РФ.
Каждая из сторон должна представить своре видение прекращения. Это необходимый этап для продолжения переговоров.
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