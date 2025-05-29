Лавров и Рубио обсудили подготовку к переговорам с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио подготовку со стороны РФ конкретных предложений для предстоящего второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщили на сайте дипломатического ведомства.

«Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность (президента США — Прим. ред.) Дональда Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон», — отметили в заявлении.

Во внешнеполитических ведомствах подтвердили настрой для продолжения конструктивного диалога, строящегося на взаимном уважении. Во время разговора также поднимались и другие актуальные вопросы двусторонней повестки. Так, Лавров акцентировал внимание на договоренностях, которые были достигнуты во время переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Лидеры РФ и США переговорили 19 мая. Их разговор продолжался более двух часов. Путин назвал диалог с коллегой содержательным и откровенным. Российский глава и Трамп сошлись на подготовке обмена заключенными между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал дату и место встречи делегаций России и Украины.