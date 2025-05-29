Голосами художников: в Подмосковье открылась выставка «Свет между мирами»

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В Подмосковье открылась выставка Свет между мирами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Масштабный проект России и Узбекистана посвящен творчеству модернистов.

Уникальные культуры Востока и Запада встретились в музее «Новый Иерусалим». Там проходит выставка «Свет между мирами», посвященная узбекскому и русскому модернизму начала XX века.

В экспозиции более 160 живописных и графических работ. Благодаря звуковой инсталляции посетители смогут услышать «голоса» создателей картин. Это большой проект России и Узбекистана.

«Особенность выставки в том, что она не только обращена в прошлое, она будто говорит с нами сейчас благодаря звуковым инсталляциям. Художники словно обрели возможность сказать слово современному зрителю. Такие выставки становятся точками соприкосновения, живыми мостами между нашими народами. Особенно, когда это общая история», — заявила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеёва.

Выставка будет работать до 8 ноября.

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