Баланс гормонов: названы наиболее важные для женщин витамины

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Гинеколог Фирсова: синтез витамина D может останавливать солнцезащитный крем

Баланс гормонов: названы наиболее важные для женщин витамины

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Недостаток полезных веществ в организме может привести к снижению фертильности.

Женский организм проходит через множество физиологических этапов — половое созревание, репродуктивный возраст, менопауза и зрелость. В каждую из этих фаз важно следить за потреблением витаминов и минералов, поскольку любые изменения в организме требуют энергии. Об этом рассказала гинеколог и нутрициолог Наталья Фирсова в беседе с Газета.ру.

Ключевыми нутриентами для женского здоровья являются железо, витамин D, магний и омега-3. В детородном возрасте суточная норма железа составляет 25 миллиграммов, а во время беременности она может увеличиваться по рекомендации врача. После менопаузы достаточно десяти миллиграммов в день. Для получения 15 миллиграммов железа из гречки нужно съедать 300-400 граммов крупы, что довольно сложно. При растительном питании усвоение железа может снижаться до 10%, поэтому важно правильно сочетать продукты и выбирать мягкие формы добавок, такие как бисглицинат железа.

Гормональный баланс также играет важную роль в женском здоровье. Витамин D регулирует синтез эстрогенов, а омега-3 способствует выработке противовоспалительных веществ и улучшает гормональные рецепторы. Недостаток этих веществ может привести к синдрому поликистозных яичников и снижению фертильности.

С приходом лета приходится чаще использовать солнцезащитные средства, которые могут снижать синтез витамина D. Для того чтобы компенсировать это, в рацион следует добавить жирную рыбу, яйца и обогащенные продукты, а также принимать добавки с витамином D — обычно рекомендовано 600-1000 международных единиц в день. Короткое пребывание на солнце без SPF, до десяти минут, также поможет.

Магний, который активно расходуется организмом, важен для работы нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем, а также для метаболизма. У женщин магний регулирует чувствительность к инсулину и половым гормонам, уменьшает симптомы ПМС и спазмы, а также стабилизирует настроение. Поскольку магний не накапливается в организме, его необходимо регулярно восполнять через питание (например, зелень, крупы и орехи) или добавки. Симптомами нехватки магния считаются усталость и нарушения цикла менструаций.

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