«Любимому человеку тяжело»: блогер Дава о присутствии на родах жены

Певица Мари Краймбрери родила первенца 19 мая.

Блогер и певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) не нервничал на партнерских родах. Об этом артист рассказал в интервью на одном из федеральных каналов. Певица Мари Краймбрери, супруга инфлюенсера, родила их первенца 19 мая. Давид понимал, что его паника может передаться возлюбленной. Также блогер заявил, что чувствовал себя нужным в момент родов.

«Не могу сказать, что это страшно. Нервов не было. Конечно, были моменты, когда ты переживаешь, нервничаешь, потому что видишь, как твоему любимому человеку тяжело. Для меня было главным собраться и держать себя», — рассказал блогер Дава.

Пол ребенка стал известен благодаря маме Давида. Он заявила в личном блоге в соцсетях, что у ее сына родилась дочь.

Дава и Мари Краймбери сыграли свадьбу в марте этого года. Никакими подробностями звездная пара не делилась, лишь опубликовали фотографии и совместный ролик, где они стояли в ЗАГСе. Молодожены были одеты по классике: Дава в традиционный темный костюм, а Мари — в простое белое платье. Известно, что певица и блогер встречались около трех лет до свадьбы. Однако все это время они пытались держать свои отношения в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит поход в магазин блогера Давы. В списке покупок — печенья, вафли, круассаны и другие сладости. Тележка забита ими доверху.