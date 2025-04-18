«Проголодалась малая»: Дава подшутил над беременной Краймбрери
Дава подшутил над аппетитом беременной Мари Краймбери
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Блогер показал, как выглядит его поход в магазин.
Блогер Дава (Артур Манукян) посмеялся над аппетитом своей беременной жены — певицы Мари Краймбрери. Забавное видео он выложил в своем личном блоге.
Дава показал, как выглядит его поход в магазин. В списке покупок — печенья, вафли, круассаны и другие сладости. Тележка забита ими доверху.
«Чуть проголодалась малая», — объяснил блогер.
Краймбери не обрадовалась покупкам, ведь среди них не было ее любимых шоколадных яиц. Манукян спорить не стал и сразу вернулся в магазин.
Супруги держат в секрете дату предстоящих родов и пол будущего ребенка. Дату свадьбы они тоже раскрывать не спешили — о радостном событии стало известно спустя месяц после того, как знаменитости поженились.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мари Краймбрери и Дава поженились. Блогер выложил пост о прошедшем торжестве и поделился, что ему предстоит стать отцом. Он отметил, что статус, в котором он сейчас находится — его давняя мечта, осуществление которой он загадывал каждый праздник.
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