«Проголодалась малая»: Дава подшутил над беременной Краймбрери

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Дава подшутил над аппетитом беременной Мари Краймбери

Манукян раскрыл секрет беременной Краймбрери

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Блогер показал, как выглядит его поход в магазин.

Блогер Дава (Артур Манукян) посмеялся над аппетитом своей беременной жены — певицы Мари Краймбрери. Забавное видео он выложил в своем личном блоге.

Дава показал, как выглядит его поход в магазин. В списке покупок — печенья, вафли, круассаны и другие сладости. Тележка забита ими доверху.

«Чуть проголодалась малая», — объяснил блогер.

Краймбери не обрадовалась покупкам, ведь среди них не было ее любимых шоколадных яиц. Манукян спорить не стал и сразу вернулся в магазин.

Супруги держат в секрете дату предстоящих родов и пол будущего ребенка. Дату свадьбы они тоже раскрывать не спешили — о радостном событии стало известно спустя месяц после того, как знаменитости поженились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мари Краймбрери и Дава поженились. Блогер выложил пост о прошедшем торжестве и поделился, что ему предстоит стать отцом. Он отметил, что статус, в котором он сейчас находится — его давняя мечта, осуществление которой он загадывал каждый праздник.

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