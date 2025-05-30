Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы

Певица выбрала деструктивный путь, по которому прошли уже множество звезд.

Эпатажное поведение певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) делает ее востребованной артисткой и хорошо продается. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Елена Русинова.

По словам эксперта, многие знаменитости, и Глюкоза не исключение, делают то, что позволяет им зарабатывать деньги. Поэтому пока скандальность Чистяковой-Ионовой помогает ей быть востребованной и успешной в финансовом плане, она будет вести себя вызывающе.

Фото, видео: © РИА НовостиПавел Бедняков; Личный архив Анны Кустовой; 5-tv.ru

Кроме того, стоит учитывать личностные качества человека и среду, которая долгое время на него влияла. Когда певица была в кризисной ситуации, она смогла сменить поведение, но лишь на время.

«Есть определенные особенности, когда они формируются под действием славы, успеха, популярности, имиджа, образа. <…> Если человек обладает подобными качествами, он все равно их будет проявлять. Да, в стрессовой ситуации он может измениться, он может адаптироваться, если над ним висит какая-то угроза: лишение возможности зарабатывать, выступать, то, соответственно, она (Глюкоза — Прим. ред.) будет менять свое поведение. Но если стрессовая ситуация уже позади, если кризис у человека позади, он все равно будет выбирать те формы поведения, которые для него более привычны и понятны», — пояснила психолог.

Русинова отметила, что многие и мировые, и отечественные звезды идут по деструктивному пути поведения, так как не выдерживают испытания «медными трубами».

«Как правило, с приходом известности люди как личности разрушаются еще больше, потому что не многие выносят славу. <…> Слава начинает подчеркивать в человеке все его слабости, все его недостатки характера. Поэтому звезды больше уходят в эпатаж, диструктив и не справляются с определенными кризисами», — подчеркнула эксперт.

Дело в том, что известность, большое количество поездок и выступлений — это стресс. Поэтому для артиста важны и его сила воли, и постоянный рост, и развитие, как интеллектуальное, так и эмоциональное. Нужна постоянная работа над своим моральным состоянием: поддержка, консультации психологов. Иначе можно истощиться и встать на путь самоуничтожения. Поэтому так мало известных людей, которые сохранили себя.

Эпатажный стиль Глюкозы объяснила также стилист, имиджмейкер и советник первых лиц Анна Кустова. По ее мнению, смелые наряды певицы — отсылка к той героине, которую она транслировала в своем мультяшном герое. Таким образом артистка надеется повысить свою узнаваемость.

«Помните тот период времени, когда мы ее не видели никто, но был такой прекрасный мультик, где она в очень похожих нарядах была мультипликационным героем. Я думаю, что это повышение популярности», — рассказала Кустова 5-tv.ru.

Эксперт также взяла во внимание личную историю Глюкозы. Проблемы с наркотиками, нервные срывы, депрессии — все это не проходит бесследно. Эпатажное поведение может быть попыткой «пересобрать новую себя», восстановиться.

Излишне открытые костюмы демонстрируют стремление артистки вернуть свою целевую аудиторию, уверена Кустова. Глюкоза делает ставку на молодое поколение.

«Может, с ней стилисты работают, имиджмейкеры. И они рекомендуют ей так выглядеть именно для того, чтобы выйти на новую целевую аудиторию тех, кто будет интересоваться ее творчеством», — объяснила стилист.

Эксперт признает, что стратегия Глюкозы работает — дети восхищаются ее стилем, певица на одной волне с молодежью. Здесь всплывает еще одна причина: артистке 38 лет, она испытывает кризис среднего возраста. Откровенные наряды — это отказ принимать этот факт.

«Если это будет длиться дальше, это дорога в никуда. У нас в стране больше приветствуется интеллект, нежели обнаженка. Если она будет продолжать в том же стиле, она может стать таким трешем», — заключила Кустова.

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