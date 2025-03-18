Деградация мозга? Психиатр забил тревогу после новой выходки Глюкозы

Поклонники певицы Глюк’оZа бьют тревогу. Как звезда напугала фанатов новым обликом? Почему они уверены, что у артистки начались проблемы с психикой? Что происходит с ней на самом деле? Чем вызваны неоднозначные эксперименты знаменитости с внешностью? И правда, что она проходит лечение против зависимости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Скажу вам по секрету: иногда я стесняюсь своей худобы. И мне кажется, что у меня здесь при открытых очень платьях слишком видны косточки», — призналась звезда.

Похоже, от былой Глюкозы не осталось и следа. Фанаты уже и не помнят певицу в женственных нарядах с красивым макияжем. Все последние месяцы 38-летняя артистка активно экспериментировала с внешностью: перекрашивала волосы то в синий, то в розовый цвет, сбривала брови, потом рисовала две пары. А в своем последнем видео и вовсе напугала поклонников внешним видом.

«Ребятушки, сегодня открыла новости. Все пишут, что я в рехабе, но я не там», — поделилась Глюкоза.

Растянутую речь Натальи и ее странный вид поклонники восприняли неоднозначно. Одни решили, что это, вероятно, результат подготовки к съемкам клипа, другие заподозрили артистку в проблемах с психикой.

«Жаль ее, нужен хороший психолог».

«Она так долго прилично выглядела. А тут, видимо, уже эффект снежного кома».

«Верните прежнюю версию. Красивую, ухоженную, с прекрасным вкусом женщину».

«Каждый сходит с ума по-своему. Наверное, это внутренний какой-то крик. Явно по ее поведению и то, что она выражает именно это в волосах, в своем окрашивании, во всем», — высказалась стилист Ульяна Егорян.

«Я вообще не понимаю, что с ней происходит. Была такая примерная девушка. Я на нее смотрел, просто любо-дорого смотреть. Красавица, мать. Мы все хотим, чтобы она вернулась к своему образу этой жизнерадостной девушки, которая позитивная, которая дарит людям счастье. Нам не нужны инопланетяне, не нужны гуманоиды», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

Подписчики не сомневаются: артистка нуждается в медицинской помощи. Еще с прошлого года они наблюдают, как Наталья то и дело шокирует публику своим поведением. Летом на концерте в Красноярске она вела себя слишком раскованно: материлась со сцены и притрагивалась к интимным местам.

«Девочки, а у вас шиза бывает? А вы бываете такими бесконтрольными?» — спросила знаменитость у фанатов.

В октябре СМИ написали: певицу задержали в аэропорту, когда та еле держалась на ногах. А недавно в сети появилось еще одно видео, где Глюкоза танцует в одном из ночных клубов и при этом странно выглядит.

«На самом деле все напуганы. Брат мне говорит: „Дим, я видел ее и просто не узнал. Во что она превратилась?“» — поделился светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Странности в поведении артистка списала на прием антидепрессантов. Накануне скандального концерта в Красноярске скончалась ее бабушка. Глюкоза сильно переживала и не смогла без лекарств взять себя в руки. А на счет задержания в аэропорту заявила, что все это наговоры. Как и многочисленные слухи о лечении звезды в рехабе.

«Я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — заявила певица.

«Однозначно можем сказать, что тут проблемы с памятью, проблемы с речью. Полная неуправляемость, нежелание обращаться за помощью, абсолютно странные послания, абсолютно странная трансформация внешности. Это все звенья одной цепи — деградации головного мозга», — объяснил врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

Не секрет, что в юности Наталья принимала запрещенные вещества. Тогда от зависимости ее спасал бывший продюсер Максим Фадеев. Поклонники в недоумении: неужели знаменитость вернулась к старым привычкам? И может, именно поэтому она игнорирует публичные мероприятия?

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«Открытых концертов пока нет, есть у нее закрытые только. Закрытые — это когда люди для себя закрывают ресторан, правильно? И никого не пускают. Не надо проявлять любопытство, ладно?» — сказал концертный директор Глюкозы Александр Качан.

«Типичное, неуправляемое поведение зависимого человека. Я бы ей рекомендовал все-таки честно покаяться, сказать: да, кризис 40 лет, устала, возникли эти допинги, я хочу выздороветь, прошу вашей поддержки. Иду именно в ту реабилитацию, над которой она все время смеется. Это ее единственный шанс остановиться и не получить тяжелые последствия», — уточнил врач Шуров.

Как бы ни было на самом деле, подписчики не понимают: куда смотрят близкие артистки и в частности ее супруг? Ведь таким поведением она портит свою репутацию, бросает тень на семейный бизнес и карьеру старшей дочери Рэй, которая тоже решила стать певицей.

«Это, может быть, в 90-х годах, когда ты начинаешь свою карьеру, ты можешь копировать Жанну Агузарову, в стиле в таком работать. Ты можешь там что-то… Но когда тебе уже далеко не 20, не 25 и даже не 30 и ты мать детей, на мой взгляд, такие образы, конечно, принимать, мягко говоря, странно», — подчеркнул журналист Сорокин.

Впрочем, верные поклонники звезды надеются: с ней все в порядке, а странные образы и скандальные видео — всего лишь часть некой пиар-кампании. Возможно, Наталья решила попробовать что-то новое в творчестве и интригует публику? Однако, судя по всему, сомневаться в этом стали даже преданные фанаты.