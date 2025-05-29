Все здоровы? Теплоход «Михаил Булгаков» прибыл в Москву

Ранее пассажиры судна жаловались на недомогание. У некоторых из них был обнаружена ротавирусная инфекция.

Пассажиры теплохода «Михаил Булгаков» заверили, что новости об отравлениях ложные, а на борту все здоровы и прекрасно себя чувствуют. Об этом отдыхающие рассказали в эксклюзивно 5-tv.ru, когда туристическое судно причалило к Северному речному вокзалу города Москвы.

«Это все фейк. Никто не болел. Все шикарно! Все живы, все здоровы», — сказали пассажиры корреспонденту «Известий» Леониду Клименчуку.

Круизный теплоход «Михаил Булгаков», принадлежащий компании «Моструфлот», следовал по маршруту от Санкт-Петербурга до Москвы. На остановке в Угличе среди пассажиров случилось массовое недомогание: тошнота, диарея и сильная слабость.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у 14 из 19 заболевших была обнаружена ротавирусная инфекция. Среди них 12 взрослых и двое детей. Представители компании-перевозчика заверили, что были проведены дополнительные комплексы мер по санитарной обработке помещений и систем вентиляции круизного судна.

Роспотребнадзор пытается выяснить причины произошедшего. По одной из версий, источником инфекции могла стать питьевая вода.