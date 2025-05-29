«Решение о будущем»: завершит ли Овечкин карьеру в НХЛ после сезона 2025/26

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Александр Овечкин не завершает карьеру в НХЛ

Представители Washington Capitals раскрыли планы на карьеру Овечкина

Фото: Gene J. Puskar/ТАСС

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Ранее в сети распространилась информация о том, что контракт хоккеиста с его клубом истекает в будущем сезоне.

Представители клуба Washington Capitals, за который играет хоккеист Александр Овечкин, опровергли информацию о завершении его карьеры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после сезона-2025/26. Сообщение было опубликовано в аккаунте команды в социальной сети X.

Ранее в сети распространилась новость о том, что в электронном письме для владельцев абонементов команды было сказано об истечении контракта спортсмена.

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона НХЛ 2025–2026 пока не принято», — заявили представители клуба.

Они также добавили, что письмо было отправлено ошибочно сотрудниками отдела продаж.

Александр начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 2001 году. Через четыре года дебютировал в НХЛ, выступая за команду Washington Capitals. В 2010 году Овечкин стал ее капитаном. По итогам прошедшего сезона в НХЛ спортсмен получил престижный приз Марка Мессье за продуктивное ​​лидерство. Впервые в истории этой наградой был удостоен россиянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Овечкин вернулся в Россию. Ему предложили принять участие в обсуждении развития детско-юношеского хоккея в стране.

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