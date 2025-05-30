«Мне важно угодить жене»: Боярский раскрыл секрет долгого и счастливого брака

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Актер Михаил Боярский: мне важно угодить жене и быть ей полезным

Боярский любит угождать жене

Фото: Усманов Замир/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артисты женаты почти полвека. Они вырастили детей, а теперь наслаждаются новыми ролями — бабушки и дедушки.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский и народная артистка РФ (и художественный руководитель петербургского театра имени Ленсовета) Лариса Луппиан прожили вместе почти полвека, через два года они отметят золотую свадьбу. В интервью журналу «Караван историй» актер признался, что нисколько не жалеет о своем выборе, так как нашел идеальную спутницу жизни. По словам Боярского, роль подкаблучника, а он зовет себя именно так, делает его по-настоящему счастливым.

«Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться. Мне важно угодить жене и быть ей полезным. Люблю ходить в магазины и в аптеку со списком, игрушки и книжки внукам покупать. Делаю то, что необходимо», — заявил актер.

Как отметил Михаил Сергеевич, который сейчас нечасто появляется на публике, ему доставляет большое удовольствие время, проведенное дома с близкими. Артист все еще играет в театре, но спектаклей немного. Совсем бросать работу пока не хочется, так что выходит как раз баланс — спокойный темп жизни, позволяющий и в профессии оставаться, и с семьей надолго не расставаться.

Как известно, младшая дочь народного артиста Елизавета Боярская тоже нашла свое счастье — творческое и семейное — в лице коллеги Максима Матвеева. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу», через год поженились, затем стали родителями двух мальчиков, Андрея и Григория.

Ранее, писал 5-tv.ru, Матвеев раскрыл секрет своего успешного брака и рассказал, как ему с женой удается и детей растить, и оставаться одними из самых востребованных актеров страны.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

Последние новости

0:41
Что с ним стало? Сына Заворотнюк не узнали на кладбище в день памяти актрисы
0:19
Скончался актер и народный артист Карелии Александр Лисицын
0:01
«Мне важно угодить жене»: Боярский раскрыл секрет долгого и счастливого брака
23:46
«Решение о будущем»: завершит ли Овечкин карьеру в НХЛ после сезона 2025/26
23:30
Петербуржец установил мировой рекорд по непрерывной импровизации на фортепиано
23:12
Отбирали телефоны и грозили увольнением: как прошла свадьба Насти Ивлеевой

Сейчас читают

На станции метро Таганская в Москве произошло задымление
Время лечит? Как прийти в себя после расставания или смерти близкого человека
Обойдемся без диет: как дыхательные техники влияют на наш вес
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025