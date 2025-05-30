«Мне важно угодить жене»: Боярский раскрыл секрет долгого и счастливого брака

Артисты женаты почти полвека. Они вырастили детей, а теперь наслаждаются новыми ролями — бабушки и дедушки.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский и народная артистка РФ (и художественный руководитель петербургского театра имени Ленсовета) Лариса Луппиан прожили вместе почти полвека, через два года они отметят золотую свадьбу. В интервью журналу «Караван историй» актер признался, что нисколько не жалеет о своем выборе, так как нашел идеальную спутницу жизни. По словам Боярского, роль подкаблучника, а он зовет себя именно так, делает его по-настоящему счастливым.

«Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться. Мне важно угодить жене и быть ей полезным. Люблю ходить в магазины и в аптеку со списком, игрушки и книжки внукам покупать. Делаю то, что необходимо», — заявил актер.

Как отметил Михаил Сергеевич, который сейчас нечасто появляется на публике, ему доставляет большое удовольствие время, проведенное дома с близкими. Артист все еще играет в театре, но спектаклей немного. Совсем бросать работу пока не хочется, так что выходит как раз баланс — спокойный темп жизни, позволяющий и в профессии оставаться, и с семьей надолго не расставаться.

Как известно, младшая дочь народного артиста Елизавета Боярская тоже нашла свое счастье — творческое и семейное — в лице коллеги Максима Матвеева. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу», через год поженились, затем стали родителями двух мальчиков, Андрея и Григория.

Ранее, писал 5-tv.ru, Матвеев раскрыл секрет своего успешного брака и рассказал, как ему с женой удается и детей растить, и оставаться одними из самых востребованных актеров страны.