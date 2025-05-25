Максим Матвеев раскрыл секрет счастливого брака с Елизаветой Боярской

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Актер Матвеев рассказал о семейном графике и воспитании сыновей

Максим Матвеев раскрыл секрет счастливого брака с Елизаветой Боярской

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Артисты вместе уже 14 лет, они воспитывают двоих детей, однако в прессе то и дело появляются слухи о разводе.

Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская не разводятся, как пишут сплетники в сети, а продолжают счастливо жить вместе вот уже 14 лет и растить сыновей, стараясь держать подробности личной жизни подальше от посторонних глаз. Старшему наследнику пары Андрею 13 лет, а младшему Григорию шесть. О своем браке и распределении домашних обязанностей Матвеев рассказал в шоу Александра Цыпкина.

По словам актера, и у него, и у жены очень плотные рабочие графики, они востребованы, но не полностью погружены в карьеру. Чтобы успевать сниматься в кино и играть в театре, звездные родители сменяют друг друга на самом важном посту, чтобы дети получали достаточно внимания.

«Сейчас мы строим расписание так, чтобы чередоваться. Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем сейчас — отвези, привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат», — поделился Матвеев.

Как отметил артист, в детстве ему очень не хватало отца, и в своей семье он старается не допускать подобного. Чтобы сыновья не чувствовали себя одинокими в период его командировок, Максим придумывает собственные средства связи. Например, старшему в период первой долгой разлуки он записывал аудиокниги. Каждый день.

Ругать мальчиков Матвеев не любит, поэтому в спорах предлагает не ссориться, а договариваться. Не хотят делать уборку — папа вовлекает их в продуктивную деятельность какой-нибудь игрой. А еще учит финансовой грамотности и не боится обсуждать тонкие и сложные темы, эмоции и чувства.

Та же открытость и честность царит в отношениях с женой. Чтобы сохранить брак, Боярская и Матвеев трудятся, остаются открытыми к диалогу и всегда помогают друг другу. В этом, по мнению актера, и есть секрет счастливого супружества.

Ранее, писал 5-tv.ru, Максим Матвеев поделился своим главным родительским страхом.

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Максим Матвеев раскрыл секрет счастливого брака с Елизаветой Боярской

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