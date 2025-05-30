Знаменитости мирового уровня: рассекречены имена еще двух участников вечеринок P. Diddy

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

В вечеринках P. Diddy принимали участие Рианна и Серена Уильямс

Рассекречены имена двух мировых знаменитостей которые были у пидиди

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Источник информации — личная переписка между рэпером и его бывшей возлюбленной.

Певица Рианна (полное имя Робин Рианна Фенти. — Прим. ред.) и теннисистка Серена Уильямс присутствовали на одной из вечеринок рэпера Шона Комбса (P. Diddy). Это стало известно из переписки между певицей Кэсси Вентурой и Комбсом, пишет портал RadarOnline.

Переписка Вентуры с экс-возлюбленным была обнародована в зале суда. Сторона защиты рэпера надеялась таким образом доказать, что Кэсси добровольно соглашалась на участие в «белых вечеринках» и была не против грубого отношения к себе.

В сообщениях Вентура восторженно делилась с Комбсом своими успехами в карьере и заявляла, что очень счастлива. Представители P. Diddy продолжают настаивать на том, что певице были выгодны отношения с рэпером, а он, в свою очередь, никогда ее к ним не принуждал.

Журналисты, которых допустили на заседание, остались равнодушны к содержанию СМС. Куда больше их заинтересовал снимок, который Вентура отправила экс-возлюбленному в ходе одной из вечеринок. В объективе — лежащие на кровати Рианна и Серена Уильямс.

Нет оснований полагать, что певица и теннисистка имеют отношение к преступной деятельности P. Diddy, их имена не фигурируют в переписке. Остались неизвестны также детали о том, что происходило в тот вечер.

Зато сторона защиты представила сообщения от Вентуры, в которых она якобы сама соглашается на «неконтролируемый» вечер в обществе Комбса и пишет о том, что сильно скучает по их «любовным сеансам». Достоверность этих СМС вызывает сомнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кэсси Вентура преждевременно родила после суда над P. Diddy.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

13:26
Патрушев: Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых
13:11
В России начнет работу национальный многофункциональный сервис
13:09
Знаменитости мирового уровня: рассекречены имена еще двух участников вечеринок P. Diddy
13:01
Песков: российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул
12:58
Более 54 тысяч жителей Курской области признаны пострадавшими от действий ВСУ
12:45
Орбан заявил об укреплении в Европе позиции против членства Украины в ЕС

Сейчас читают

Баланс факторов в пользу рубля: как будет меняться курс доллара в течение месяца
«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025